Лукашенко объяснил свое появление с автоматом во время протестов

Президент был уверен, что стрелять не придется.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появился на публике с автоматом во время протестов, так как хотел защитить свою страну. Об этом глава государства сказал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Кисилевым, пишет "РИА Новости".

По словам Лукашенко, он был уверен, что стрелять не придется. Белорусский лидер отметил, ему "по-человечески очень обидно" из-за протестов, которые прокатились по всей стране. Он выразил уверенность, что подобного бы не произошло, если митингующие помнили, какой была Белорусия два десятилетия назад.

Я был уверен, что мне стрелять не придется, потому что те, кто там были, это не революционеры. Это были трусы, которым заплатили деньги. Они несколько дней, недель ходили, гоняли их, толкали и прочее. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, что оружие было настоящим, а его появление перед протестующими было "не бутафорией, а железной позицией".

В августе прошлого года СМИ разместили видеозапись, на которой глава Белоруссии прилетает на вертолете в свою резиденцию, вблизи которой находились протестующие. Лукашенко и его сын Николай вышли из воздушного транспорта. Оба были вооружены. Президент подошел к силовикам и пообещал им "разобраться" с митингующими. Позже появился новый ролик.

В этом году Лукашенко подарили на день рождения картину, на которой он изображен вместе с младшим сыном Николаем в момент протестов. По словам президента, художественная работа говорит о важном для Белоруссии моменте.

Видео: Telegram/РИА Новости