Он поблагодарил силовые структуры и пообещал «разобраться» с протестующими.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам. Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

Держа автомат, Александр Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости. Еще в воскресенье днем там появились силовики, которые выстроились в цепочку, чтобы протестующие граждане не могли попасть к действующему президенту. На видеозаписи видно, как мужчины в специальной форме и масках кричат: "Мы с вами до конца", а Лукашенко им отвечает: "Ребята, спасибо вам, вы – красавцы".

Лукашенко несколько раз поблагодарил силовиков. Его поддержали аплодисментами. После этого, занимающий пост президента махнул рукой и добавил: "Мы с ними разберемся".

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