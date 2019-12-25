Диаметр астероида составляет от двух до четырех метров. Он приблизится к Земле за день до всеобщих выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

К Земле приближается астероид. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Специалисты отмечают, что вероятность столкновения ничтожно мала – 0,41%. Небесное тело назвали 2018VP1. Оно пролетит на расстоянии примерно 420 тыс. км. Впервые его обнаружили специалисты из Паломарской обсерватории (штат Калифорния). Он не является потенциально опасным для Земли.

Эксперты NASA отмечают, что опасными являются небесные тела, которые превышают 140 м. Общее число крупных астероидов рядом с Землей может достигать 25 тысяч.

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