В Германии назвали "отчасти вероятным" отравление Навального

В немецком правительстве считают, что политик нуждается в личной защите.

В Германии назвали "отчасти вероятным" отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что Берлину необходимо дождаться мнения врачей. По его мнению, в деле слишком много пробелов, требующих разъяснения. Сторонники настаивают, что его действительно отравили. При этом, в омской больнице заверили, что в анализах политика ядов не обнаружено.

В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, и вероятно, криминологические. Мы должны дождаться. - Хайко Маас, министр иностранных дел Германии

Напомним, политику стало плохо утром 20 августа. В этот момент он летел из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального передали врачам городской больницы. Он впал в кому. Пару дней назад, политика перевезли в немецкую больницу "Шарите". Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш подчеркнула, что "доступа к медицинской информации ни у кого нет".

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