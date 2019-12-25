Визиты полицейских связаны с текущей эпидемиологической ситуацией в стране.

Российских туристов, прибывших из Турции, навещает полиция. Об этом пишет TourDom.ru.

По последним данным, россияне рассказывают о звонках и визитах правоохранительных органов. Стражи порядка навещают вновь прибывших туристов. Их интересует, сдали ли они тесты на коронавирус в течение трех дней после возвращения.

Они не согласовали с участковым свой приход, точнее, они не знали, что он мне уже позвонил. Все достойно, прилично. Полиция бдит! - рассказывает туристка из Твери

Правоохранители действуют в рамках требований Роспотребнадзора. Порядок возвращения туристов на родину после поездки за рубеж строго регламентирован. Все туристы обязаны проверится на наличие инфекции и загрузить результаты тестирования на сайт госуслуг. За нарушение законодательства им грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

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