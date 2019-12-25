Теперь страховые компании могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.

В Россию вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.

До принятия поправок, тариф привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного региона или города. С принятием поправок закон изменился. Теперь каждый собственник авто сможет получать более индивидуальный тариф исходя из его риск-профиля. Среди тарифных факторов: нарушение ПДД или правил эксплуатации, наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, россиян вернут к процедуре техосмотра, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса. После 30 сентября автомобилистов обяжут получать диагностическую карту для получения полиса ОСАГО. Каждый водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Будет производится сверка координат автомобиля с координатами пункта ТО.

Ранее мы сообщили, что Кремль заявил об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией.