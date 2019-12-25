Кремль заявил об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией

Точные требования координационного совета Москве пока неизвестны.

Кремль заявил об отсутствии каналов связи с координационным советом белорусской оппозиции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На данный момент Кремль не знает требований оппозиции. В этой связи, Россия не высказывает каких-то тезисов и не собирается вмешиваться во внутриполитические дела республики. Песков подчеркнул, что Кремль знаком с некоторыми документами, сделанными в Координационном совете. При этом, большинство граждан республики выступают за сотрудничество с Россией.

Напомним, координационный совет был создан 14 августа. Недавно появилась информация о задержании двух членов координационного совета белорусской оппозиции.

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