Глава Cinema for Peace прокомментировал состояние Навального

Бизил занимался транспортировкой Алексея Навального из Омска в Берлин.

Глава Cinema for Peace Яка Бизил прокомментировал состояние Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

На данный момент состояние политика оценивается как стабильно тяжелое. Бизил подчеркнул, что оппозиционер Алексей Навальный может на 1-2 месяца выпасть из активной политической деятельности. Он добавил, что его мнение и оценки основываются исключительно на опыте с госпитализацией в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Он так же, как и Навальный, проходил лечение в Германии и был доставлен Cinema for Peace.

Напомним, 22 августа самолет с Алексеем Навальным приземлился в Германии.

Ранее мы сообщили, что главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального.