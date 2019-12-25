Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального

На данный момент состояние политика оценивается как стабильно тяжелое.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский отметил заслуги врачей в спасении жизни Алексея Навального. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-конференцию.

Недавно Алексея Навального доставили в немецкую клинику Charite. Основатель фонда Cinema for Peace Бильд Як Бизил рассказал, что состояние политика не менялось, как во время полета, так и при посадке.

Напомним, в четверг Алексей Навальный вылетел рейсом Томск-Москва. Во время полета политику стало плохо. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Навального передали омским врачам. Те подключили его к аппарату ИВЛ и диагностировали у него кому. Пресс-секретарь Навального предположила, что у политика токсическое отравление.

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