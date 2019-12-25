Недавно появилась информация, что Минсельхоз вносит в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных.

Владельцев животных обяжут маркировать их за свой счет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что поправки необходимы. Дело в том, что закон "Об ответственном обращении с животными" не функционирует в полной мере. Пока доказать, что животное принадлежит конкретному человеку не представляется возможным. Маркировка животных включает в себя предотвращение распространения заразных болезней и выявления источников их возбудителей. В пресс-службе Минсельхоза добавили, что несоблюдение требования повлечет за собой административную ответственность. Штраф за нарушение ветеринарных правил для граждан составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

На данный момент документ проходит межведомственное согласование. Затем его направят на рассмотрение правительства. Если поправки примут, новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

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