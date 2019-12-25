Протестующие против итогов выборов президента собрались у здания дипмиссии. Задержаны 11 человек.

В Москве задержали участников акции в поддержку Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Правоохранительные органы задержали 11 человек. Telegram-канал Avtozak сообщает, что задержанных отправили в отдел полиции по Тверскому району. В пресс-службе Главного управления МВД по Москве отметили, что они не располагают информацией о задержанных. Посольство Белоруссии в Москве не отвечает на звонки.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов избирателей, победу одержал Александр Лукашенко. Это вызывало волну негодования у граждан. Они потребовали отставки Лукашенко, который находится у власти более 25 лет.

Ранее мы сообщили, что в Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в руках.