В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в руках

Накануне Лукашенко появился с автоматом в руках, продемонстрировав свою готовность бороться против организаторов "оранжевых революций".

В Госдуме оценили появление Александра Лукашенко с автоматом в руках. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого.

Лукашенко думает, что есть отдельные люди, которые занимались революциями в Грузии, Ираке, Ливии и на Украине. Теперь они хотят устроить то же самое в Белоруссии. Занимающий пост президента готов выступить против них. Он отметил, что президент, взявший в руки автомат, — это символ того, что нельзя сдавать свою страну.

Виктор Водолацкий рассказал, что Александру Лукашенко импонируют военная форма и оружие. Он подчеркнул, что на учениях Лукашенко появляется в форме и с оружием. Так он демонстрирует статус защитника страны.

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