Власти планируют расширить список разрешенных для полетов стран.

Россия восстанавливает регулярное авиасообщение с рядом зарубежных стран. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

Во вторник, 18 августа, состоялось заседание оперативного штаба. На нем Роспотребнадзор и Росавиация получили распоряжение проработать возобновление авиасообщения с рядом стран. Речь идет о Франции, Венгрии, Мальте, Иордании, Кипре, Египте (Каир) и Китае (Шанхай). Информацию подтвердили в одном из крупных аэропортов.

Окончательное решение о расширении списка стран будет озвучено на следующем заседании административного штаба, которое состоится 25 августа.

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