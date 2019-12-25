В северной части региона горит более 120 тыс. гектаров.

Лесной пожар в Калифорнии стал вторым по масштабам за всю историю штата. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Всего в штате насчитывается 4 крупных возгорания, общая площадь которых составляет свыше 400 гектаров. Власти вынуждены эвакуировать десятки тысяч местных жителей. Сотни семей остались без крова. Еще шесть человек погибли. Синоптики дают неутешительные прогнозы. В ближайшее время ситуация ухудшится.

Президент США Дональд Трамп объявил лесные пожары в штате крупным стихийным бедствием. Он выделил экстренную финансовую помощь пострадавшему штату.

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