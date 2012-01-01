В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом

В SpaceX рассказали о грузе, который отправился на орбиту планеты.

Американская ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX с 25 космическими аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи, стартовала с территории США. Известно, что запуск состоялся с космодрома "Ванденберг", размещенного в Калифорнии.

На борту миссии 25 спутников, в том числе корейский 425, ISL48 компании Space BD"s, microHETSat от SITAEL, ION SCV Daring Diego компании D-Orbit, Bane компании York Space Systems и GNOMES-4 от PlanetIQ. сообщение от компании-оператора миссии

Дополнительно на новостном портале Space Flight Now уточнили, что ракета также выводит на околоземную орбиту первый исследовательский спутник для Ирландии под названием EIRSAT-1.Авторы материала со ссылкой на агентство оборонных разработок Южной Кореи заметили, что устройство с номером 425 станет первым военным разведывательным спутником для этой страны". Аппарат оснащен инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. Предположительно, к 2025 году официальный Сеул с помощью SpaceX планирует вывести на орбиту Земли еще четырех аналогичных устройства.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США