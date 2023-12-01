С Байконура стартовал "Союз" с кораблем, который доставит на МКС трофей "Игр будущего"

С МКС корабль "Прогресс" совершит стыковку в воскресенье.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-25" стартовала с территории площадки под номером номер с космодрома Байконур.Примерно через девять минут полета корабль отделился от третьей ступени ракеты. Известно, что спустя двое суток "Прогресс" сблизится с Международной космической станцией. Далее стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" намечена аналитиками на 14:15 по московскому времени (в воскресенье).

Специалисты рассказали СМИ, что "Прогресс МС-25" доставит на околоземную орбиту 2 528 килограммов грузов. В списке значатся 515 килограммов топлива дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах и около 1 553 килограммов различного оборудования и материалов: медицинского оборудования, средства санитарно-гигиенического обеспечения, одежда. Дополнительно в космическое пространство отправлен трофей турнира "Игры будущего", который вернется на Землю только в 2024 годую После своего полета он будет представлен на международном турнире. Дополнительно на саму ракету нанесены изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" и столетия со дня рождения первого начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова.

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Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос