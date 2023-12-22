Постпред КНР при ООН: США должны прекратить разработку оружия для размещения в космосе

Фу Цун прокомментировал действия Вашингтона в СБ ООН.

Представители американской администрации должны прекратить разработку собственных наступательных вооружений для размещения в космосе. Такое мнение огласил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при ООН Фу Цу, выступив по результатам голосования Совбеза, когда члены СБ отклонили поправку Пекина и Москвы по американо-японской резолюции, предусматривающей меры по неразмещению любого вида вооружений в космическом пространстве.

США должны прекратить разработку и размещение наступательных вооружений в космосе... Космос - это не частная собственность нескольких стран, а общее достояние всего человечества. Это не арена для борьбы стран друг с другом, но новый рубеж для взаимовыгодного сотрудничества. Фу Цун, постпред КНР в ООН

Напомним, что Москва 24 апреля применила право вето и заблокировала проект американо-японской резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве. В своем выступлении российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя указал коллегам на то, что целью документа было очернение России, проект был направлен на разобщение членов Совбеза Всемирной организации.

Постпред КНР при ЕС предупредил, что поставки оружия не остановят конфликт на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций