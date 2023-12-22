"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет

Алексей Лихачев встретился с Михаилом Мишустиным.

Государственная корпорация "Росатом" получила от "Роскосмоса" предложения по ядерным энергетическим установкам, в том числе для других планет. Соответствующее заявление сделал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, выступая с отчетом о работе перед председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Участвуем активно в обновлении стратегии госкорпорации "Роскосмос". За нами энергетические установки, как для орбитальных, так и напланетных систем, транспортных аппаратов, исследовательских аппаратов, здесь у нас большие предложения от госкорпорации "Роскосмос. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов упоминал о том, что Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхность Луны ядерной энергоустановки. Эта миссия может быть осуществлена в период с 2033 по 2035 года. Позже чиновник уточнил, что создание атомного источника энергии для работы базы на естественном спутнике Земли могло бы стать отечественным вкладом в этот совместный с Пекином проект.

На ЛАЭС заложили основание 7-го энергоблока.

Фото и видео: Правительство России