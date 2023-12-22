Он начнет функционировать в 2030 году.

С разрешения президента РФ Владимира Путина губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и гендиректор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев дали старт закладке основания 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

На ЛАЭС заложили основание 7-го энергоблока, который начнет функционировать в 2030 году. Энергоблоки поколения 3+ с водо-водяными энергетическими реакторами мощностью 1200 МВт отвечают всем современным международным и отечественным требованиям по безопасности.

Ежегодно новый блок будет передавать в энергосистему страны почти 9 миллиардов киловатт часов электроэнергии. Это позволит обеспечивать жителей региона светом и теплом, и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов, а также – обеспечит работой почти две тысячи человек.

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Фото и видео: администрация Ленобласти