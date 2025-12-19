Ленинградская АЭС получила разрешение на продление работы энергоблока № 4

Научные исследования и проектные организации подтвердили техническую возможность безопасной эксплуатации блока № 4 с реактором РБМК-1000 на протяжении полувека.

Ленинградская АЭС получит разрешение продолжить эксплуатацию четвёртого энергоблока вплоть до 2030 года, сообщили в пресс-центре "Росатома". Помимо продления ресурса, станция также займётся производством необходимых изотопов.

Блок начал свою работу в 1981 году и с тех пор выработал около 300 миллиардов киловатт-часов электричества. Продолжение его функционирования обеспечит стабильность национальной энергетической системы.

Энергоблоки типа РБМК-1000 используются не только для выработки электроэнергии и тепла, но и для осуществления радиационно-химических процессов, позволяющих производить промышленные и медицинские изотопы, применяемые в промышленной сфере, медицине и экологии.

Фото: пресс-служба Росатома