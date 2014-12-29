Новые энергоблоки Ленинградской АЭС планируют построить раньше срока

В ближайшее время строители приступят к заливке первого бетона.

Строительство 7-го и 8-го энергоблоков Ленинградской атомной электростанции (АЭС) в Сосновом Бору осуществляется быстрее запланированных сроков. Об этом заявил директор программы по объектам ЛАЭС АО "Концерн Титан-2" Константин Худяков в интервью телеканалу "Россия 24".

Новые энергоблоки, которые строители называют третьим и четвёртым (с учётом ранее возведённых блоков с реакторами ВВЭР), активно возводятся. По словам Худякова, работы идут с опережением графика, а между строительными бригадами даже возникло негласное соревнование.

В ближайшее время строители приступят к заливке первого бетона в основание здания реактора 8-го энергоблока. Подготовка площадки уже завершается, а высота будущего здания составит 70 метров.

Новые энергоблоки оснащены реакторами ВВЭР-1200, которые являются усовершенствованной версией предыдущей модели ВВЭР-1000. Главный инженер ЛАЭС-2 Алексей Беляев подчеркнул, что эти блоки стали результатом многолетнего опыта эксплуатации и внедрения лучших конструктивных решений.

Два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 уже введены в эксплуатацию на ЛАЭС в 2018 и 2021 годах. За это время они передали в единую энергосистему России около 90 млрд киловатт-часов электроэнергии. Каждый новый блок будет ежегодно производить до 9 млрд киловатт-часов, что значительно укрепит энергетическую безопасность страны.

Ранее Piter.TV сообщал, что плановый ремонт начался на третьем блоке Ленинградской АЭС.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС