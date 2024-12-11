Плановый ремонт начался на третьем блоке Ленинградской АЭС

Помимо этого, на энергоблоке №3 планируется провести модернизацию электротехнического оборудования.

Ремонтные работы на третьем блоке Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) будут проведены специалистами, сообщила госкорпорация "Росатом".

В рамках ремонтных мероприятий специалисты выполнят внутриреакторный контроль и управление ресурсными характеристиками реактора, а также проведут эксплуатационный контроль состояния основного металла, сварных соединений оборудования, трубопроводов и прочих компонентов третьего энергоблока.

Помимо этого, на энергоблоке №3 планируется провести модернизацию электротехнического оборудования и систем автоматизации.

Фото: Telegram / Росатом