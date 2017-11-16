  1. Главная
Навигацию для маломерных судов закроют в Ленобласти с 15 ноября
Сегодня, 10:33
Навигацию для маломерных судов закроют в Ленобласти с 15 ноября

Использование маломерных судов после окончания навигационного периода связано с серьезными рисками для безопасности.

С 15 ноября в Ленобласти закроется навигация маломерных судов. Соответствующее сообщение опубликовало региональное управление МЧС.

После наступления указанного срока выход в воды акваторий станет невозможен для любых малых плавательных средств, кроме специализированных судов, задействованных в выполнении надзорных функций, спасательных операций, экстренных работ, аквакультуры, промыслового лова рыбы, а также воздушных подушек и аэроботов.

Пресс-служба МЧС подчеркнула, что использование маломерных судов после окончания навигационного периода связано с серьезными рисками для безопасности.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер) 

