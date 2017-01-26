Из безымянного ручья в Кудрово взяты пробы воды

Удалось определить потенциальный источник загрязнения.

Госэконадзором совместно с лабораторией произведены отбор проб природной воды из безымянного ручья для проведения комплексного анализа. Особое внимание будет уделено проверке на содержание поверхностно-активных веществ.

Удалось определить потенциальный источник загрязнения. Появление пены может свидетельствовать о высоком уровне содержания органических соединений, включая гуминовые кислоты.

Продолжается работа по изучению качества стоков, попадающих в водоём. В случае подтверждения превышения нормативных показателей загрязнений последует принятие соответствующих мер реагирования.

Ранее мы сообщили о том, что в Агалатовском поселении успешно ликвидировали свалку.

Фото: Эконадзор Ленобласти