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Из безымянного ручья в Кудрово взяты пробы воды
Сегодня, 15:51
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Из безымянного ручья в Кудрово взяты пробы воды

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Удалось определить потенциальный источник загрязнения.

Госэконадзором совместно с лабораторией произведены отбор проб природной воды из безымянного ручья для проведения комплексного анализа. Особое внимание будет уделено проверке на содержание поверхностно-активных веществ.

Удалось определить потенциальный источник загрязнения. Появление пены может свидетельствовать о высоком уровне содержания органических соединений, включая гуминовые кислоты.

Продолжается работа по изучению качества стоков, попадающих в водоём. В случае подтверждения превышения нормативных показателей загрязнений последует принятие соответствующих мер реагирования.

Ранее мы сообщили о том, что в Агалатовском поселении успешно ликвидировали свалку.

Фото: Эконадзор Ленобласти

Теги: кудрово, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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