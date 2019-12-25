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В Агалатовском поселении успешно ликвидировали свалку
Сегодня, 14:59
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В Агалатовском поселении успешно ликвидировали свалку

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Изначально ликвидация зоны несанкционированного сброса производственных и бытовых отходов должна была закончиться к 1 августа 2025 года, однако работы завершились гораздо быстрее установленного срока.

Пресс-служба Эконадзора Ленинградской области сообщила, что свалка в Агалатовском сельском поселении была устранена досрочно, а подъезд к трассе, используемой для нелегальной утилизации отходов, заблокирован в ответ на предупреждение комитета государственного экологического надзора.

Сотрудники экологической инспекции отправили официальное уведомление администрации Всеволожского муниципального района с требованием принять необходимые меры для ликвидации последствий незаконного складирования мусора, говорится в заявлении.

Изначально ликвидация зоны несанкционированного сброса производственных и бытовых отходов должна была закончиться к 1 августа 2025 года, однако работы завершились гораздо быстрее установленного срока.

Ранее мы сообщили о том, что дороги к больницам и поликлиникам ремонтируют в Ленобласти.

Фото: Telegram / Эконадзор Ленобласти

Теги: ленобласть, незаконные свалки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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