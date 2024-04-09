Дороги к больницам и поликлиникам ремонтируют в Ленобласти

Основное внимание уделяют трассам, обеспечивающим связь населенных пунктов с социальными объектами, в первую очередь медучреждениями.

Ленинградская область активно проводит ремонтные работы дорожных покрытий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Основное внимание уделяют трассам, обеспечивающим связь населенных пунктов с социальными объектами, в первую очередь медучреждениями.

Так, в Приозерском районе выполняется второй этап реконструкции участка автомобильной дороги Ушково—Гравийное длиной 11 километров вблизи деревни Сосново. Этот путь обеспечивает доступ к местной участковой больнице и поликлинике. В направлении Красносельского района подрядчики завершили фрезеровочные работы и укладывают нижний слой асфальтового покрытия на 10 километрах дороги, ведущей к районной амбулаторной службе.

В Подпорожском районе проходят обновления трех участков пути, расположенных в деревне Винницы общей протяженностью около 3-х километров. Эти направления обеспечивают подъезд к Винницкой участковой больнице. Во Всеволожском районе ведутся работы по ремонту девятикилометрового отрезка дороги, связывающего поселок Всеволожск со станцией Кирпичный Завод, откуда проложен удобный проезд к ближайшей поликлинике микрорайона Южный и отделению Центральной районной больницы.

Ранее мы сообщили о том, что около 428 тыс. человек поучаствовали в месячнике субботников в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти