Жителей Ленобласти предупредили об активности медведей в заповедниках

Осенью медведи начинают готовиться к зимнему отдыху, стремясь накопить необходимые жировые запасы, поэтому они становятся активными в поисках пропитания и иногда появляются вблизи населенных пунктов.

В природном парке "Вепсский лес" и заказнике "Поддубно-Кусегский" Ленинградской области были замечены медведи и их следы. Местных жителей и туристов призывают проявлять повышенную бдительность при посещении удалённых особо охраняемых природных территорий.

Осенью медведи начинают готовиться к зимнему отдыху, стремясь накопить необходимые жировые запасы, поэтому они становятся активными в поисках пропитания и иногда появляются вблизи населенных пунктов. В регионе насчитывается приблизительно 3 тыс. особей бурого медведя. Обычно животные ведут себя осторожно и избегают контактов с людьми. Представители Дирекции ООПТ Ленобласти напомнили жителям правила поведения при встрече с дикими животными.

Туристам советуют не оставлять пищевые отходы возле стоянок и немедленно покинуть местность, заметив свежие следы медведя. Путешественникам рекомендуется держаться подальше от густых кустарников и завалов деревьев, двигаться по лесу шумно, разговаривая вслух или используя звенящие предметы. При неожиданной встрече с медведем запрещается бежать, отворачиваться лицом от животного, пристально смотреть ему в глаза или совершать резкие движения. Рекомендуется спокойно отходить назад, внимательно следя за реакцией хищника. Встреча с медвежонком особенно опасна, поскольку поблизости обязательно находится мать, способная проявить агрессию, защищая потомство.

Сотрудники парка "Вепсский лес" дополнительно предупреждают, что туристический маршрут "Тропа к Святому камню" временно закрыт из-за образования непрочного льда ("шуги") на водоемах.

Ранее мы сообщили о том, что у водителей изъяли три мотоцикла и два квадроцикла в ходе рейда на ООПТ в Ленобласти.

Фото: Telegram / Дирекция ООПТ Ленинградской области