У водителей изъяли три мотоцикла и два квадроцикла в ходе рейда на ООПТ в Ленобласти

На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Ленинградской области продолжаются инспекционные рейдовые мероприятия. Недавно инспекторы дирекции по особо охраняемым территориям совместно с сотрудниками ГИБДД пресекли нарушение, изъяв три мотоцикла и два квадроцикла.

Нелегально перемещавшиеся водители использовали внедорожную технику вне официальных дорог. Нарушители подвергнуты административным взысканиям, а их транспорт отправлен на специальную стоянку.

Проверочные мероприятия проходили в заказнике "Ореховский" и природном парке "Токсовский". В дирекции особо подчеркнули, что подобные жесткие меры станут постоянной практикой в отношении нарушений установленного особого режима охраны территорий.

Фото: Telegram / Дирекция ООПТ Ленинградской области