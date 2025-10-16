Для наблюдения за мигрирующими птицами в Петербурге создано семь экотроп

Именно через территорию Петербурга проходит знаменитый Беломоро-Балтийский миграционный коридор, играющий значительную роль в перемещении сотен видов птиц.

Глава комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик обратил внимание на особое значение города в контексте европейских миграционных путей птиц. В своём сообщении в социальных сетях он подчеркнул, что осенью Северная столица становится ключевым пунктом крупного маршрута передвижения пернатых, пролегающего между зимними ареалами обитания в Западной Европе и Африке и северными территориями России, предназначенными для размножения. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Соловейчик отметил, что именно через территорию Петербурга проходит знаменитый Беломоро-Балтийский миграционный коридор, играющий значительную роль в перемещении сотен видов птиц. Ежегодно над городом проходят миллионы крылатых путешественников.

Особенно примечательно, что в периоды сезонных миграций орнитологическое разнообразие Петербурга существенно увеличивается. Многие птицы делают остановки для отдыха и пополнения сил на охраняемых природных участках, расположенных вдоль берегов Невской губы и Финского залива, а также на острове Котлин. Там можно увидеть редчайших представителей пернатого мира, таких как крупные хищники, водоплавающие и прибрежные виды.

Среди птиц, совершающих ежегодные дальние перелеты, выделяются рекордсмены — полярные крачки, способные преодолеть до 70 000 км, добираясь до Антарктиды. Интересен факт, что иногда большие выпи, предпочитающие зимовать в южных регионах Европы, остаются зимовать вблизи мест гнездования, включая городские зоны Санкт-Петербурга.

Чтобы облегчить наблюдение за мигрирующими видами, в северной столице обустроено семь экотроп на охраняемых природных территориях. Одной из ярких точек для знакомства с миром птиц стал визит-центр на острове Западный Котлин, оборудованный наблюдательной вышкой и выставочными материалами, рассказывающими о маршрутах миграций.

Всего в границах Санкт-Петербурга зарегистрировано свыше 300 видов птиц.

Кирилл Соловейчик призвал жителей и гостей города воспользоваться возможностью насладиться прекрасным зрелищем, воспользовавшись возможностями экологических маршрутов.

Фото: Pxhere