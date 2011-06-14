Тарифы на посещение шести ООПТ Ленобласти временно понизят с 1 октября

Полученные денежные средства используются для ремонта и обслуживания инфраструктуры всех охраняемых природных зон региона.

С 1 октября вводятся пониженные ставки платы за посещение шести платных природных зон Ленинградской области, находящихся под особой охраной государства, сообщает региональный Комитет по природным ресурсам.

Речь идет о заказнике "Выборгский", парке "Колтушские высоты", заповеднике "Кургальский", ландшафтном памятнике природы "Раковые озера", геологическом обнажении девонского периода на берегу реки Оредеж близ посёлка Белогорка и лесном массиве "Линдуловская роща".

Оплатить визит возможно посредством QR-кодов, расположенных на информационных стендах и объектах инфраструктуры на территории охраняемых зон, а также на официальном сайте дирекции.

Контроль соблюдения оплаты осуществляется инспекторами, проводящими выборочную проверку документов. Посещение бесплатно для жителей районов, где располагаются соответствующие природные территории, а также для представителей 25 категорий населения, имеющих льготы: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети детсадовского и школьного возрастов сохраняют своё право бесплатного посещения.

Полученные денежные средства используются для ремонта и обслуживания инфраструктуры всех охраняемых природных зон региона. Информация о проведённой работе систематически выкладывается в соцсетях Дирекции.

Фото: Комитет по природным ресурсам Ленобласти