Итоги восстановления средневекового Выборга подвели в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой доложил о результатах возрождения средневекового облика города Выборга на конференции "Музейные маршруты России", о чём сообщает региональный административный ресурс.

Работы велись на протяжении 11-ти лет и принесли следующие достижения:

Разработанная программа реставрации позволила привести в порядок десятки исторических построек;

Город стал популярным направлением событийного туризма, где регулярно проходят культурные мероприятия, фестивали и реконструкции исторических эпох;

Улучшена инфраструктура, связанная с транспортом: введена высокоскоростная железнодорожная линия, проведена реконструкция федеральной трассы "Скандинавия", что позволило сделать доступ к городу удобным для многочисленных туристов.

Владимир Цой подчеркнул уникальность Выборга, единственного населённого пункта Ленинградской области, имеющего статус историко-культурного поселения федерального значения с 2010 года. Он добавил, что принятые меры привели к положительным результатам: ежегодно выборг посещают более полумиллиона гостей.

Фото: Правительство Ленобласти

