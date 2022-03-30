Получение компенсации за детский сад намерены упростить в Ленобласти

Особенностью законопроекта является предложение о полной компенсации расходов студентов очной формы обучения.

На 68-ом заседании Законодательного собрания Ленинградской области рассматривались поправки к региональному "Социальному кодексу". Новый законопроект предполагает упразднить условие оценки нуждаемости для предоставления компенсации части оплаты за детский сад.

Предложенные изменения затронут следующие категории семей:

Многодетные и приемные многодетные семьи;

Семьи с единственными родителями или усыновителями;

Семейные пары, где один или оба супруга имеют инвалидность I или II группы;

Семьи, где один или оба родителя проходят обучение на дневной форме.

Особенностью законопроекта является предложение о полной компенсации расходов студентов очной формы обучения — возмещение будет составлять 100% от реально начисленной суммы за прошлый месяц.

Фото: Piter.TV