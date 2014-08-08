Кадровый дефицит рабочих специальностей наблюдается в Ленобласти

Наиболее востребованными профессиями стали швейное дело, рабочие специальности операторов машин и механизмов, инженеров, сварщиков, механиков и водителей транспорта.

Ленинградская область столкнулась с проблемой дефицита квалифицированных работников. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в настоящий момент в поиске трудоустройства находятся около 5200 человек, хотя работодатели предлагают более 144 тысяч открытых вакансий в разных отраслях промышленности и хозяйства.

Наиболее востребованными профессиями стали швейное дело, рабочие специальности операторов машин и механизмов, инженеров, сварщиков, механиков и водителей транспорта. Для урегулирования ситуации администрация региона активно работает над созданием образовательных программ в колледжах и технических училищах, внедряя программы переподготовки кадров с привлечением профильных промышленных предприятий.

По словам губернатора, взаимодействие учебных заведений, бизнеса и безработных позволит уже в следующем году восполнить примерно четверть потребностей региона в трудовых ресурсах. Именно такую задачу ставит себе экономический блок правительства области.

Вместе с тем, привлечение иностранной рабочей силы из соседних государств видится неэффективным способом решения проблемы нехватки кадров, подчеркивает Дрозденко.

Таким образом, регион готовится принять масштабные меры для развития собственных человеческих ресурсов в условиях резкого роста инвестиционных проектов и производственных мощностей.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура следит за соблюдением прав граждан после массовых отключений электроэнергии в четырех районах Ленобласти.

Фото: Pxhere