Спасатели вывели из леса троих заблудившихся подростков под Тосно

Подростков, потерявшихся в лесу Тосненского района Ленинградской области, успешно нашли спасатели. Об итогах поисков было объявлено в официальном Telegram-канале аварийно-спасательной службы региона.

Поздно вечером 17 августа поступило сообщение о трех несовершеннолетних, оказавшихся дезориентированными в лесной зоне вблизи поселка Строение.

Благодаря оперативному реагированию дежурной смены пострадавшие были найдены, выведены из леса и переданы родителям целыми и невредимыми.

Ранее спасатели пришли на помощь пенсионеру, который заблудился в лесу Лодейнополского района.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО