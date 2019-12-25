  1. Главная
Спасатели вывели из леса троих заблудившихся подростков под Тосно
Поздно вечером 17 августа поступило сообщение о трех несовершеннолетних, оказавшихся дезориентированными в лесной зоне вблизи поселка Строение.

Подростков, потерявшихся в лесу Тосненского района Ленинградской области, успешно нашли спасатели. Об итогах поисков было объявлено в официальном Telegram-канале аварийно-спасательной службы региона.

Благодаря оперативному реагированию дежурной смены пострадавшие были найдены, выведены из леса и переданы родителям целыми и невредимыми.

Ранее спасатели пришли на помощь пенсионеру, который заблудился в лесу Лодейнополского района.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

