Спасатели пришли на помощь пенсионеру, который заблудился в лесу Лодейнополского района

Ночью в Лодейнопольском районе Ленинградской области в лесных угодьях потерялся пожилой мужчина, которому пришлось обратиться за поддержкой спасательных служб. О происшествии стало известно из публикации в Telegram-канале аварийно-спасательной службы.
Инцидент случился днем 10 августа вблизи деревни Ляшозеро.
Спасатели сообщают, что к месту происшествия была направлена рабочая смена поисково-спасательного подразделения Лодейного Поля. После проведенных поисков пропавшего нашли на одной из лесных дорог и благополучно эвакуировали к транспортному средству.
