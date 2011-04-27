Спасатели пришли на помощь пенсионеру, который заблудился в лесу Лодейнополского района

После проведенных поисков пропавшего нашли на одной из лесных дорог и благополучно эвакуировали к транспортному средству.

Ночью в Лодейнопольском районе Ленинградской области в лесных угодьях потерялся пожилой мужчина, которому пришлось обратиться за поддержкой спасательных служб. О происшествии стало известно из публикации в Telegram-канале аварийно-спасательной службы.

Инцидент случился днем 10 августа вблизи деревни Ляшозеро.

Спасатели сообщают, что к месту происшествия была направлена рабочая смена поисково-спасательного подразделения Лодейного Поля. После проведенных поисков пропавшего нашли на одной из лесных дорог и благополучно эвакуировали к транспортному средству.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО