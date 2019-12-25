  1. Главная
Из Ладожского озера извлекли тело утонувшего мужчины
Сегодня, 14:36
Труп обнаружили в районе острова Воссинансаари.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство 7 августа поступила информация о том, что в воде в районе острова Воссинансаари обнаружен утонувший мужчина. На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. 

Тело транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Охте под Петербургом утонул мужчина. Спасатели увезли погибшего на сушу и также передали правоохранителям. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, утопленник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

