Из Ладожского озера извлекли тело утонувшего мужчины

Труп обнаружили в районе острова Воссинансаари.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство 7 августа поступила информация о том, что в воде в районе острова Воссинансаари обнаружен утонувший мужчина. На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

Тело транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Охте под Петербургом утонул мужчина. Спасатели увезли погибшего на сушу и также передали правоохранителям.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти