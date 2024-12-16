В Охте под Петербургом утонул мужчина

Спасатели транспортировали погибшего на берег и передали полицейским.

В районе деревни Новое Девяткино состоялись поиски, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Накануне вечером в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступило сообщение о том, что в реке Охте находится тело человека. Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на пляже в Сестрорецке утонул итальянец. Мужчину обнаружили в 70 метрах от берега. Медики скорой помощи забрали пострадавшего, он был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Однако спасти жизнь приезжего не удалось.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти