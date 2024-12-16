  1. Главная
В Охте под Петербургом утонул мужчина
Сегодня, 9:27
Спасатели транспортировали погибшего на берег и передали полицейским.

В районе деревни Новое Девяткино состоялись поиски, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Накануне вечером в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступило сообщение о том, что в реке Охте находится тело человека. Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что на пляже в Сестрорецке утонул итальянец. Мужчину обнаружили в 70 метрах от берега. Медики скорой помощи забрали пострадавшего, он был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Однако спасти жизнь приезжего не удалось. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

