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На пляже в Сестрорецке утонул итальянец
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На пляже в Сестрорецке утонул итальянец

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Мужчину обнаружили в 70 метрах от берега.

Иностранец утонул в Курортном районе Петербурга на территории санатория. Об этом пишет 78.ru. 

По предварительным данным, компания из пяти человек отдыхала на пляже в Сестрорецке. Когда молодые люди пошли купаться, из воды не вышел итальянец. Тогда его друзья обратились к спасателям, и начались поиски. Мужчину обнаружили в 70 метрах от берега. 

Медики скорой помощи забрали пострадавшего, он был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Однако спасти жизнь приезжего не удалось. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в реке Грузинке в районе деревни Васкелово утонула женщина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мужчина утонул, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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