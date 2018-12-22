На пляже в Сестрорецке утонул итальянец

Мужчину обнаружили в 70 метрах от берега.

Иностранец утонул в Курортном районе Петербурга на территории санатория. Об этом пишет 78.ru.

По предварительным данным, компания из пяти человек отдыхала на пляже в Сестрорецке. Когда молодые люди пошли купаться, из воды не вышел итальянец. Тогда его друзья обратились к спасателям, и начались поиски. Мужчину обнаружили в 70 метрах от берега.

Медики скорой помощи забрали пострадавшего, он был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Однако спасти жизнь приезжего не удалось. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Фото: Piter.TV