На Ленинградской АЭС-2 начали возводить основание самой высокой градирни в области

На данный момент ведётся армирование основания.

На строительной площадке третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2 стартовали работы по устройству кольцевого фундамента под башенную испарительную градирню. После завершения строительства она станет самым высоким сооружением в Ленинградской области и займет второе место по высоте среди всех объектов Петербурга, уступая только "Лахта Центру". Об этом сообщила пресс-служба Росэнергоатом.

На данный момент ведётся армирование основания. В рамках этого этапа будет использовано около 1,5 тыс. тонн арматуры диаметром от 8 до 40 мм. Для заливки фундамента потребуется порядка 5,5 тыс. кубометров бетона. Смесь будут производить на расположенном поблизости бетонном заводе, что позволит оперативно обеспечивать стройплощадку материалами.

Для устройства основания применяется портландцемент, обладающий высокой морозостойкостью, водонепроницаемостью и прочностью. Такой бетон широко используется при строительстве стратегически важных объектов — например, метрополитенов, дамб и мостов.

Как сообщил заместитель директора по капитальному строительству Ленинградской АЭС-2 Евгений Милушкин, основание под градирню включает не только основной кольцевой фундамент, но и дополнительные конструкции — 50 опор для железобетонной колоннады и фундамент для водосборного бассейна. Основание опирается на массив из 760 буронабивных свай.

Строительство самой башни стартует в 2026 году. Для возведения её оболочки будет задействована самоподъёмная скользящая опалубка и башенный кран, размещённый внутри градирни. Это позволит выполнять бетонирование без необходимости разборки и перестановки оборудования, что ускорит строительство и обеспечит монолитную структуру башни.\

Градирня станет ключевым элементом новой энергогенерации на Ленинградской АЭС-2, призванной повысить эффективность охлаждения и устойчивость работы станции.

Фото: пресс-служба Росэнергоатом