‎На Ленинградской АЭС-2 начали строить фундамент третьего энергоблока

Всего для создания прочного фундамента потребуется более 20 тысяч кубометров бетона и почти 5 тысяч тонн стальной арматуры.

Специалисты компании "ТИТАН-2" приступили к возведению основания здания турбины энергоблока №3 ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС-2. Как рассказали в среду, 9 сентября, в пресс-службе станции, строители уже залили первый бетон — центральную захватку объемом почти 5 тысяч кубометров.

‎Всего для создания прочного фундамента потребуется более 20 тысяч кубометров бетона и почти 5 тысяч тонн стальной арматуры. Работы будут вестись параллельно на семи участках.

‎По завершении строительства в основании энергоблока появится монолитная плита высотой 2,5 метра. Ее площадь превысит 8 тысяч квадратных метров, что больше стандартного футбольного поля для международных матчей.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" взыскали более 220 млн рублей за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти.

‎Фото: управление коммуникаций ЛАЭС