Стало известно, когда запустят седьмой энергоблок на Ленинградской АЭС

Энергоблоки поколения 3+ с водо-водяными энергетическими реакторами мощностью 1200 МВт полностью отвечают всем современным требованиям безопасности.

На Ленинградской АЭС было положено основание для строительства седьмого энергоблока, который начнет функционировать в 2030 году. Об этом сообщили представители региональной администрации.

Энергоблоки поколения 3+ с водо-водяными энергетическими реакторами мощностью 1200 МВт полностью отвечают всем современным требованиям безопасности, как международным, так и отечественным.

Планируется, что ежегодно новый энергоблок будет передавать около девяти млрд киловатт-часов электроэнергии в энергосистему страны. Это обеспечит надлежащее освещение и тепло для жителей региона, продолжение инвестиционных проектов, а также создаст почти две тыс. новых рабочих мест.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличивает площади сельхозземель.

Фото: Правительство Ленобласти