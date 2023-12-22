Стало известно, когда запустят седьмой энергоблок на Ленинградской АЭС

На Ленинградской АЭС было положено основание для строительства седьмого энергоблока, который начнет функционировать в 2030 году. Об этом сообщили представители региональной администрации.
Энергоблоки поколения 3+ с водо-водяными энергетическими реакторами мощностью 1200 МВт полностью отвечают всем современным требованиям безопасности, как международным, так и отечественным.
Планируется, что ежегодно новый энергоблок будет передавать около девяти млрд киловатт-часов электроэнергии в энергосистему страны. Это обеспечит надлежащее освещение и тепло для жителей региона, продолжение инвестиционных проектов, а также создаст почти две тыс. новых рабочих мест.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличивает площади сельхозземель.
Фото: Правительство Ленобласти
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