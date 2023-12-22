Ленобласть увеличивает площади сельхозземель

В 2023 году объем культуртехнических работ был увеличен в 3 раза, гидромелиоративных – в 1,4.

К посевной 2024 года в Ленинградской области в оборот за счет мелиоративных работы будет введено 4 тысячи га земель. В комитете по агропромышленному комплексу подвели итоги работы мелиоративной службы региона в 2023 году.

В 2023 году объем культуртехнических работ был увеличен в 3 раза, гидромелиоративных – в 1,4.

Ленинградская область занимает второе место в России по площади осушенных земель – 351 тыс. га. Объем земель, на которых в 2023 году проведены культуртехнические работы (расчистка и восстановление залежных земель от древесно-кустарниковой растительности), увеличился по сравнению с 2022 годом в 2,9 раза до 4 тыс. га.

Поддержку Минсельхоза России получили 32 проекта мелиорации Ленинградской области, что в 3 раза больше, чем в 2022 году. Финансирование из федерального бюджета составило 119,2 млн рублей, что в 2,2 раза выше поддержки 2022 года. Общий объем финансирования работ осушению почв и восстановлению залежных земель в 2023 году вырос на 46% и составил 371 млн рублей.

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Фото: администрация Ленобласти