Семейный форум #ВсейСемьей пройдет в Гатчине

Одной из важных составляющих форума станет круглый стол, нацеленный на обсуждение и реализацию общественного проекта по комплексному подходу к защите репродуктивного здоровья и семейным ценностям.

В четверг, 14 марта, Гатчине состоится масштабный семейный форум Ленинградской области #ВсейСемьей. Организаторы пригласили три самые активные семьи-участницы одноименного проекта.

В рамках форума запланирована разнообразная интерактивная программа, открытая для участия всех возрастных групп. Программа включает в себя кинопоказ мультфильмов, пленарную сессию, посвященную обсуждению социальной поддержки и новых инициатив в сфере социального благополучия. Также состоится важное обсуждение ключевых мероприятий, запланированных в Ленинградской области в рамках года семь. Одной из важных составляющих форума станет круглый стол, нацеленный на обсуждение и реализацию общественного проекта по комплексному подходу к защите репродуктивного здоровья и семейным ценностям.

Открытие форума будет сопровождаться торжественной церемонией награждения самых активных участников. Кроме того, для семей будет организована экскурсионная программа по музею "Большой Гатчинский дворец" под девизом "Всей семьей в музей". Завершит мероприятие концертная программа под названием "Россия – это мы!"

Ранее мы сообщили о том, что приём заявлений в первый класс в Ленобласти начнётся 1 апреля.

Фото: Всей семьей