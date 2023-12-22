Приём заявлений в первый класс в Ленобласти начнётся 1 апреля

Уведомление о зачислении ребёнка в первый класс придёт в личный кабинет на портале "Госуслуги" в течение шести рабочих дней после окончания приёмной кампании.

В школах Ленинградской области с 1 апреля начинается приёмная кампания в первые классы. Пресс-служба регионального комитета образования сообщает, что заявление о приеме ребенка можно подать через портал "Госуслуги" или напрямую в школу.

Родители могут заранее заполнить заявление, которое сохранится в личном кабинете, а когда начнётся прием заявок, нужно будет просто нажать кнопку "отправить".

Приём детей в школу начнется не позднее 1 апреля и завершится 30 июня. Уведомление о зачислении ребёнка в первый класс придёт в личный кабинет на портале "Госуслуги" в течение шести рабочих дней после окончания приёмной кампании. В случае наличия свободных мест, вторая волна приёма стартует с 6 июля и продлится до 5 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что родительское онлайн-собрание в Ленобласти посмотрели почти 18 тыс. человек.

Фото: Piter.TV