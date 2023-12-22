Родительское онлайн-собрание в Ленобласти посмотрели почти 18 тыс. человек

Собрание завершилось ответами на часто задаваемые вопросы, поступившие от родителей в региональный комитет образования.

Родительское онлайн-собрание, организованное председателем комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероникой Ребровой, собрало более 17,8 тысяч зрителей. Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках мероприятия были обсуждены важные вопросы, включая реализацию инфраструктурных проектов в сфере образования, проведение государственной итоговой аттестации, поддержка выпускников, проведение всероссийских проверочных работ, особенности приемной кампании в организациях профессионального образования Ленинградской области в 2024/2025 учебном году.

Главный внештатный педагог-психолог Ленинградской области Елена Есликова также выступила по видеосвязи, объясняя, как вести разговоры с детьми на "сложные" темы.

Собрание завершилось ответами на часто задаваемые вопросы, поступившие от родителей в региональный комитет образования. Среди них: школьное питание, внедрение новых образовательных программ в школах, ремонт детских садов, использование бесплатной платформы "Сферум" для учителей и учеников, строительство новых учебных объектов в Всеволожском районе, организация выездных экскурсий и другие.

Ранее мы сообщили о том, что просушка дорог в Ленобласти стартует в апреле.

Фото: комитет образования Ленинградской области