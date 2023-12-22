Просушка дорог в Ленобласти стартует в апреле

В течение этого месяца на областных дорогах будет запрещено движение грузовиков с крупными грузами.

В апреле 2024 года в Ленобласти будут введены сезонные ограничения для грузового транспорта на местных трассах для обеспечения процесса просушки дорожного покрытия после зимы. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

Так, в течение апреля на областных дорогах будет запрещено движение грузовиков с крупными грузами. Для фур на асфальтированных дорогах будет установлено ограничение на максимальную нагрузку на ось в 5 тонн, а на грунтовых и гравийных дорогах – 3 тонны.

Согласно мнению экспертов, временные ограничения являются необходимыми для удаления излишней влаги, накопившейся в основании дорожного покрытия зимой. Это позволит избежать преждевременного повреждения дорог от избыточной нагрузки весной. Подобные сезонные меры применяются ежегодно во многих регионах России, с учётом местных климатических и ландшафтных особенностей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти включились новые автоматические посты весового контроля.

Фото: Правительство Ленобласти