В Ленобласти включились новые автоматические посты весового контроля

Первые три поста продолжают работать на Старовыборгском шоссе, за деревней Куйвози и на Староприозерском шоссе.

В Выборгском и Всеволожском районах включили новые автоматические посты весового контроля. Их установили на Приморском шоссе и на Дороге жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Первые три поста продолжают работать на Старовыборгском шоссе, за деревней Куйвози и на Староприозерском шоссе.

"Умная" автоматика взвешивает грузовики в движении, определяя наличие перегруза и передавая данные для оформления штрафов. Сотрудники ДПС контролируют массу тяжелогрузов с помощью современной технологии. Мониторинг тяжелых машин необходим, потому что грузовые автомобили постепенно разрушают региональные трассы, что зачастую становится причиной аварий.

Ранее мы писали, что в Красном Селе задержали петербуржцев на Жигулях с крупной партией мефедрона.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти