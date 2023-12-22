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В Ленобласти включились новые автоматические посты весового контроля
Сегодня, 10:12
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В Ленобласти включились новые автоматические посты весового контроля

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Первые три поста продолжают работать на Старовыборгском шоссе, за деревней Куйвози и на Староприозерском шоссе.

В Выборгском и Всеволожском районах включили новые автоматические посты весового контроля. Их установили на Приморском шоссе и на Дороге жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. 

Первые три поста продолжают работать на Старовыборгском шоссе, за деревней Куйвози и на Староприозерском шоссе.

"Умная" автоматика взвешивает грузовики в движении, определяя наличие перегруза и передавая данные для оформления штрафов. Сотрудники ДПС контролируют массу тяжелогрузов с помощью современной технологии. Мониторинг тяжелых машин необходим, потому что грузовые автомобили постепенно разрушают региональные трассы, что зачастую становится причиной аварий.

Ранее мы писали, что в Красном Селе задержали петербуржцев на Жигулях с крупной партией мефедрона.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: дорога жизни, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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