В Красном Селе задержали петербуржцев на Жигулях с крупной партией мефедрона

Водитель автомобиля пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Наряд ДПС задержал в Красном Селе двух петербуржцев на Жигулях с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 10 марта сотрудники ДПС попытались остановить в Красном Селе автомобиль "ВАЗ 21074", однако водитель требование полиции об остановке не выполнил, попытался скрыться.

Было организовано преследование автомобиля. Через 10 минут у дома 18 по Путепроводному проезду водитель и пассажир бросили машину и с места происшествия скрылись.

На земле около Жигулей стражи правопорядка обнаружили полиэтиленовый пакет с шестью полимерным свертками, наполненными кристаллообразным веществом белого цвета, общим весом около 1,5 килограммов. Обнаруженное направлено на экспертизу.

Уже в 10:40 по горячим следам полицейские задержали обоих беглецов: 23-летнего жителя Московского района и 24-летнего жителя Красносельского района Петербурга. По результатам экспертизы, половина изъятого вещества является мефедроном. Остальная часть изъятого будет исследовано в рамках дальнейшей экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Ленобласти накрыли нарколабораторию по производству синтетики. "Производственный цех" располагался в доме и хозяйственных постройках на участке в поселке Глажево Киришского района Ленинградской области. На месте полицейскими были задержаны двое жителей Волховского района Ленобласти (37 и 40 лет), выполнявших роли "химиков", а также 27-летняя жительница Киришей, выступавшая в качестве арендатора частного дома.

Видео: МВД