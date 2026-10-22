Пешеход попал под колеса легковушки в Красном Селе

На месте ДТП работали сотрудники полиции.

В Красном Селе произошло дорожно‑транспортное происшествие с наездом на прохожего. Авария случилась прямо на пешеходном переходе на Красногородской улице, сообщил в "Максе" "Транспортный КОЛЛАПС / Красное Село".

Судя по опубликованным кадрам с места события, водитель автомобиля совершил наезд в тот момент, когда человек пересекал проезжую часть по зебре.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Информация о состоянии пострадавшего не поступала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Шушарах на Старорусском проспект водитель машины "ГАЗ" сбил 63-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП.

Видео: "Транспортный КОЛЛАПС / Красное Село"