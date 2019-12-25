Известного фаната "Зенита" Левинзона ищут в Ленобласти уже 18 дней

Последний раз мужчину видели идущим вдоль Дороги жизни.

В Петербурге и Ленобласти продолжаются поиски 79-летнего Виктора Левинзона. Его местонахождение остается неизвестным 2,5 недели, рассказали волонтеры "Лиза Алерт".

По данным добровольцев, 57-летний мужчина ушел из дома в СНТ Приютино Всевеоложского района 5 октября. Он оставил дома телефон, до сих пор о мужчине нет информации. Супруга мужчины рассказала "Фонтанке", что муж страдает деменцией. В последний раз его видели идущим вдоль Дороги жизни.

Приметы пропавшего: рост составляет 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. На нем были серая кофта, синие штаны и тапки.

Левинзон ранее работал спортивным обозревателем газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Его колонки выходили до сентября 2024 года. Также он известен среди болельщиков как один из лидеров фанатского движения петербургского "Зенита".

Всех, кто видел Виктора Левинзона после 5 октября или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с поисковиками

Фото: ЛизаАлерт